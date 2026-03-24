شركة الاستثمارات الوطنية تقود بنجاح الطرح الخاص الأولي لشركة ترولي للتجارة العامة وإدراجها في بورصة الكويت

الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمارات المصرفية والبديلة لشركة الاستثمارات الوطنية بشار خان

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نجاح إتمام عملية الطرح الخاص الاولي والإدراج اللاحق لشركة ترولي للتجارة العامة (“ترولي”) في السوق الأول لبورصة الكويت.

شهد الطرح إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 15.2 مرة من الأسهم المطروحة بشكل اولي، فيما وصل إجمالي حجم الطلبات إلى 777 مليون دينار كويتي. ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم شركة ترولي اعتباراً من 25 مارس 2026

تنفيذ استراتيجي وطلب غير مسبوق

تضمّن الطرح الخاص عرضاً ثانوياً لحصة قدرها 35٪ من أسهم الشركة المُصدِرة، وقد تمّت زيادة الحصة المطروحة من 30٪ لمواجهة الطلب غير المسبوق. وبصفتها مستشار الاستثمار والادراج، والمنسق الرئيسي المشترك، ومدير الاكتتاب المشترك، ووكيل الاكتتاب الحصري، تولّت شركة الاستثمارات الوطنية إدارة الصفقة منذ مراحلها الأولى وحتى إتمام تنفيذها بنجاح.

وقد تم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل أوامر، دُعي خلالها المستثمرون المؤهلون إلى تقديم طلباتهم عبر ثلاثة أسعار مقترحة من قبل المساهمين البائعين، مع تحديد عدد الأسهم المطلوبة والسعر المقابل لكل سعر. وعقب إغلاق فترة تجميع الطلبات، قام المنسقان الرئيسيان المشتركان ومديرا سجل الاكتتاب، بالتنسيق مع المساهمين البائعين، بتقييم إجمالي الطلب لكل سعر من الأسعار المقترحة لتحديد السعر النهائي للطرح.

وقد جرى تنفيذ كامل عملية الاكتتاب، بما في ذلك تسجيل المستثمرين المؤهلين، وتقديم نماذج الطلب، وإصدار إشعارات التخصيص المبدئية بعد اغلاق فترة تجميع المتطلبات، واستلام نماذج الاكتتاب، وإصدار إشعارات التخصيص النهائية، حصرياً عبر منصة الاكتتاب الرقمية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتجربة استثمارية سلسة ومتكاملة للمستثمرين المؤهلين.

وعلى الرغم من تنفيذ الطرح خلال شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الجيوسياسية العالمية الراهنة والتحديات المرتبطة بالتوترات القائمة، فقد شهدت الصفقة مشاركة فاقت التوقعات من قاعدة واسعة من المستثمرين، شملت شريحتي المستثمرين المؤسسيين والأفراد المؤهلين، ما يعكس استمرار الثقة في الشركة وهيكل الطرح.

وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 618 فلساً للسهم الواحد، ليبلغ إجمالي التخصيص للمستثمرين المؤهلين نحو 777 مليون دينار كويتي. ويؤكد هذا النجاح متانة نموذج أعمال شركة ترولي باعتبارها من أبرز شركات متاجر التجزئة للمواد الاستهلاكية في كلٍ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

تصريح الإدارة

علّق السيد/ بشار خان، الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمارات المصرفية والبديلة لشركة الاستثمارات الوطنية، على هذا الإنجاز قائلاً: “نفخر بقيادتنا لإحدى أبرز عمليات الطرح العام في السوق المحلي. وتعكس هذه الصفقة الثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا لقدرة شركة الاستثمارات الوطنية على التعامل بكفاءة مع الأطر التنظيمية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية والاقليمية. لقد تمكّن فريقنا المتخصص من إدارة جميع مراحل هذا الطرح بنجاح، بدءاً من الهيكلة والتسويق وصولاً إلى التخصيص النهائي، بما ضمن انتقالاً سلساً إلى السوق الأول.”

كما أعرب خان عن خالص شكره وتقديره لهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم المهني، الذي أسهم في ضمان تنفيذ عملية الإدراج بكفاءة عالية.

سجل حافل بالريادة في السوق

تُضاف هذه الصفقة إلى السجل الحافل لشركة الاستثمارات الوطنية في قيادة عمليات الإدراج البارزة، عقب النجاحات السابقة في إدراج كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وشركة بيوت القابضة، والشركة العملية للطاقة. ويؤكد هذا الإنجاز الأخير مكانة شركة الاستثمارات الوطنية كبيت الاستثمار الرائد للشركات الساعية إلى تقديم حلول استثمارية متقدمة ومتكاملة في أسواق رأس المال على مستوى المنطقة.