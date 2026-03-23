رئيس قوة الإطفاء العام يتفقد ورش آليات الإطفاء ويشيد بجهود الكوادر الفنية

رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي خلال تفقده ورش آليات الإطفاء

تفقد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الإثنين ورش آليات الإطفاء للاطلاع على مستوى الجاهزية الفنية والاستعدادات للوضع الراهن.

وذكرت (الإطفاء) في بيان صحفي أن اللواء الرومي اطلع خلال جولته على جاهزية الآليات والمشاريع الجديدة التي نفذتها كوادر الورشة والتي شملت تطوير وتصنيع عدد من آليات الإطفاء وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وأشاد اللواء الرومي وفق البيان بجهود الفرق الفنية مؤكدا أن ما يقدمونه من عمل متميز ينعكس بشكل مباشر في الميدان من خلال كفاءة وسرعة عمليات مكافحة الحرائق ودعم سلامة الفرق أثناء أداء مهامها.

وشدد على أهمية الاستمرار في التطوير والابتكار لما له من دور أساسي في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف المخاطر.