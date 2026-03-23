الداخلية: مهلة استثنائية وأخيرة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات حتى الأول من أبريل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين منح مهلة استثنائية وأخيرة لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إنها لن تتخذ خلال هذه المهلة أي إجراءات جزائية بحق من يبادر طوعا إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات وفقا للأحكام القانونية المنظمة وفي إطار تشجيع المبادرة والتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت أنه “عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك أعمال التفتيش والضبط وفق الأطر القانونية المعتمدة”.

وأفادت بأنه “سيتم تسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات عبر كافة مخافر الشرطة في دولة الكويت”.

وأهابت بالجميع “سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لما لها من أثر في تعزيز الأمن وحماية المجتمع وتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم”.