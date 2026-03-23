الكهرباء: استئناف الصيانة الدورية لمحطات التحويل الثانوية بمختلف المحافظات لتعزيز كفاءة الشبكة وضمان استمرار الخدمة

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية استئناف أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحويل الثانوية في مختلف المحافظات اعتبارا من بعد غد الأربعاء “تعزيزا لكفاءة الشبكة الكهربائية وضمانا لاستمرارية الخدمة”.

وقالت المتحدث باسم (الكهرباء والماء) المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي اليوم الإثنين إن أعمال الصيانة الدورية تأتي ضمن الخطة المعتمدة وفي إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية الفنية لمكونات الشبكة الكهربائية والحد من الأعطال المفاجئة لاسيما مع الاستعداد لمواسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في معدل الأحمال الكهربائية.

وأوضحت حياة أن تنفيذ هذه الأعمال يتم وفق أعلى المعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة مشيرة إلى إشعار العملاء بالمناطق المشمولة بجداول الصيانة مسبقا.

وأضافت أن أعمال الصيانة تتم وفق جداول زمنية مدروسة لتقليل تأثيرها على العملاء بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.

وبينت أنه سيتم إرسال إشعارات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) فيما سيتمكن العملاء من الاطلاع على جدول الصيانة من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.