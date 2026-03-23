الصحة: المنشآت الصحية تواصل العمل بكامل الطاقة التشغيلية البشرية على مدار الساعة مع الإبقاء على ساعات العمل دون تغيير

وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين أن المنشآت الصحية بمختلف مستوياتها تواصل عملها بكامل طاقتها التشغيلية البشرية مع الإبقاء على ساعات العمل التشغيلية من دون تغيير نظرا لطبيعة ومهام القطاع الصحي خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بشأن آلية العمل في المرحلة الراهنة مشيدة خلاله بجهود كوادرها الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

وقالت وزارة الصحة إن المنشآت الصحية بمختلف مستوياتها بما في ذلك المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والمراكز الطبية التخصصية تواصل عملها بكامل طاقتها التشغيلية البشرية بنسبة 100 في المئة على مدار الساعة.

وأشارت إلى الإبقاء على ساعات العمل التشغيلية كما هي نظرا لخصوصية القطاع الصحي وطبيعة مهامه الحيوية المرتبطة مباشرة بحفظ الأرواح.

وأضافت أن “هذا التنظيم يأتي انسجاما مع مسؤولياتها الوطنية والإنسانية وضمانا لجاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف الظروف وتقديم الرعاية الطبية بكفاءة وجودة عاليتين بما يحفظ سلامة المرضى ويصون صحة المجتمع”.

وثمنت “الجهود الكبيرة” التي يبذلها الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري والصيدلي والهندسي وطواقم الطوارئ الطبية وجميع العاملين في مختلف مواقع العمل.

وأكدت وزارة الصحة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لكوادرها تقديرا لدورهم المحوري في “الخطوط الأمامية” في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة.

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية قال في وقت سابق اليوم إن استمرار العمل بنسبة لا تتجاوز 30 في المئة من إجمالي الموظفين بالجهات الحكومية يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لسير العمل بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية مع تقليل التواجد الميداني.