الخدمة المدنية: استمرار العمل بنسبة 30% يأتي لما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لسير العمل

المتحدث الرسمي لديوان الخدمة المدنية فواز أبو الروس

قال ديوان الخدمة المدنية إن استمرار العمل بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي الموظفين في الجهات الحكومية خلال الظروف الاستثنائية الراهنة يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لسير العمل بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية مع تقليل التواجد الميداني.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي لديوان الخدمة المدنية فواز أبو الروس اليوم الاثنين خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر أبو الروس ان التعميم رقم 7 لسنة 2026 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن نظام الدوام الرسمي في الجهات الحكومية – يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء – ينص على تخفيض ساعات الدوام الرسمي بمعدل ساعة واحدة لتصبح عدد ساعات العمل الفعلي ست ساعات فقط مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة.

وأضاف ان التعميم يقضي باستمرار العمل بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل بما لا يتجاوز 30 بالمئة من إجمالي الموظفين على أن يكون التدوير بين الموظفين في الجهات الحكومية يوميا أو أسبوعيا أو عن بعد في حال توفر ذلك مع ترك تحديد النسبة الفعلية لكل جهة حسب احتياجاتها التشغيلية.

وأشار إلى ما تضمنه التعميم بوقف العمل بنظام الفترة المسائية في كافة الجهات الحكومية حتى إشعار آخر مضيفا انه لا يترتب على هذا التخفيض المساس بأنظمة النوبة وفقا للمقرر قانونا.

وأفاد باستمرار العمل بنظام الدوام المرن والالتزام بإثبات الحضور والانصراف والتواجد عبر البصمة وفقا للقرارات المنظمة مع مراعاة فترات السماح ونظام الاستئذان المطبق.

كما بين ان الحالات التي تقرر تخفيف ساعات العمل لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك يكون عدد ساعات عملهم أربع ساعات.

وقال أبو الروس إن التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية يأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على سلامة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه وتجسيدا لروح المسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات خلال هذه الظروف الاستثنائية.