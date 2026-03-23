الداخلية: 14 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 14 بلاغا مرتبط بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 498 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة للمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العميد بوصليب أن صافرات الإنذار تم تشغيلها خلال الـ24 ساعة الماضية مرتين ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان 118 مرة.

كما استعرض مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.

وأضاف أن “وزارة الداخلية تؤكد أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الراسخة لقوة الكويت وتماسكها وأن تلاحم أبناء الوطن وتماسك المجتمع يشكلان سدا منيعا في مواجهة مختلف التحديات فكلما توحدت الصفوف وترسخت قيم الولاء والانتماء ازدادت الكويت قوة وثباتا وقدرة على صون أمنها واستقرارها”.

وأكد العميد بوصليب أن الكويت ستبقى – بإذن الله – قوية بوحدة أبنائها شامخة بتكاتف مجتمعها وعصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو النيل من نسيجها الوطني في ظل وعي مجتمعي راسخ وإرادة وطنية ثابته.