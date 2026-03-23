الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي واحد خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الإثنين اعتراض وتدمير صاروخ باليستي معادي واحد داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية دون أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العقيد الركن العطوان أن القوات المسلحة وبالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.