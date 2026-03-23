سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية وانعكاساتها خلال الأزمة الراهنة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية وانعكاساتها خلال الأزمة الراهنة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية وانعكاساتها خلال الأزمة الراهنة إلى جانب استعراض الإجراءات المالية المطلوبة للمرحلة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.