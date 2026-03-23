أمين عام الجامعة العربية يدين اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة على لبنان

الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين بشدة عدوان الإحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان والامعان باستهداف البنى التحتية والجسور باعتباره انتهاكا لسيادة لبنان وخرقا للقانون الدولي.

وقال أبوالغيط في بيان صادر عن الجامعة إن أهداف قوات الإحتلال الإسرائيلية باتت مكشوفة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان مبينا أن هذه السياسات تهدف إلى تمزيق الخريطة اللبنانية وتهجير السكان.

وشدد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد فوري لهذه الاعتداءات ووقفها مؤكدا ضرورة التزام الإحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 1701 وتنفيذه بشكل كامل وغير منقوص.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه إزاء تفاقم حالة الاحتقان في لبنان من جراء عدوان الإحتلال الإسرائيلي مجددا دعم جامعة الدول العربية لكل الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على السلم الأهلي والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتداعياتها الاجتماعية.

وأكد في هذا السياق مساندة الجامعة للتحركات اللبنانية على المستويين الصحي والاجتماعي للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة.