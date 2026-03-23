الجمارك: تخصيص مسار خاص لرحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر منفذ النويصيب

أعلن رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف اليوم الإثنين تخصيص مسار خاص لرحلات الخطوط الجوية الكويتية عبر منفذ النويصيب بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم تجربة ميسرة للمسافرين.

وذكرت (الجمارك) في بيان أن ذلك جاء خلال جولة ميدانية قام بها النويف ويرافقه نائب رئيس الجمارك لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر إلى منفذ جمارك النويصيب وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العمل ميدانيا والاطلاع على جاهزية المنفذ بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حركة الدخول والخروج.

وأضاف النويف وفق البيان أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية لتسهم أيضا في تسهيل حركة نقل البضائع والمركبات عبر المسار السريع وفق أفضل المعايير التشغيلية مشددا على أهمية تيسير إجراءات المسافرين.

كما شدد النويف على منح الأولوية للمستلزمات الصحية والأدوية وتسريع إجراءات دخولها عبر المنافذ بما يضمن سرعة وصولها وتلبية الاحتياجات خاصة في ظل الظروف التي تتطلب جاهزية واستجابة فورية.

وأشار إلى تفعيل أجهزة المسار الاقتصادي بما يسهم في تسهيل دخول الشاحنات والبضائع وتقليل زمن الانتظار ورفع كفاءة الانسيابية في حركة النقل التجاري.

وذكر البيان أن جولة النويف شملت لقاء المفتشين الجمركيين وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد إذ ثمن جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني ودورهم الحيوي في حماية المنافذ وتعزيز الأمن الجمركي.

وأضاف أن هذه الجولة تأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للجمارك الرامية إلى تطوير بيئة العمل الجمركي ورفع كفاءة المنافذ وتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الرقابة بما يخدم المصلحة العامة ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن منفذ النويصيب تم تزويده بأحدث التقنيات التي تخدم العمل الجمركي وتشمل أجهزة الفحص بالأشعة والمخصصة لفحص الشاحنات بما يعزز من كفاءة عمليات التفتيش ويرفع مستوى الدقة في الكشف ويسهم في تسريع الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية.