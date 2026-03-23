البلدية: اتخذنا إجراءات وقائية في الظروف الراهنة وفرقنا بجاهزية تامة لمساندة الجهات الحكومية

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت أنها اتخذت إجراءات وقائية عدة منذ بدء الظروف الراهنة في المنطقة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع من أبرزها إتمام جاهزية فرقها وأجهزتها الميدانية في المحافظات الست لمساندة الجهات الحكومية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد السندان في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البلدية اعتمدت خطة طوارئ لضمان سير أعمال النظافة واشغالات الطرق الميدانية بشكل طبيعي واعتيادي بوجود جزء من المعدات والاليات وعمال التنظيف في المناطق السكنية وعدم مبيتها في مواقع التشوينات المخصصة لها.

وأضاف السندان أن الإجراءات الوقائية المتخذة تضمنت إلغاء التراخيص المؤقتة للمخيمات الربيعية حرصا على سلامة مرتادي مواقع التخييم كذلك وقف إصدار التراخيص المؤقتة لاقامة خيام المناسبات (قاعات الأفراح) حتى إشعار آخر.

وذكر أن من ضمن تلك التدابير الاحترازية أيضا تقليص فترة تفريغ الحاويات ونقلها إلى المردم الصحي لمعالجتها إضافة إلى مرونة أوقات الكنس اليدوي لأعمال التنظيف اليومية تحسبا لأي طارئ حرصا على سلامة عمال النظافة.

وبين أن الفرق الميدانية للبلدية نفذت أعمال التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لقرار مجلس الوزراء باستئناف إقامة صلاة الروايح في نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك كذلك التجهيز لإقامة صلاة القيام في ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وقال السندان إن البلدية نفذت أيضا أعمال التنظيف للساحات والأماكن المحيطة بالمساجد إلى جانب إتمام كل التجهيزات والترتيبات استعدادا لخدمة جموع المصلين لصلاة عيد الفطر السعيد في المساجد المخصصة لها في المحافظات الست.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي اتبعتها البلدية تمت عبر التنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية ومركز التواصل الحكومي والتنسيق مستمر بشأن أي إجراءات تصدر عن بلدية الكويت بخصوص أي مستجدات تتعلق بالأوضاع الطارئة.