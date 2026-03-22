الدوري الإسباني: برشلونة يوسّع الفارق موقتا مع ريال مدريد

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

وسّع برشلونة المتصدر الفارق مع ملاحقه وغريمه ريال مدريد إلى سبع نقاط موقتا، بعد فوزه على ضيفه رايو فايكانو 1-0 الأحد في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدف الأوروغوياني رونالد أراوخو، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 73 نقطة قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في ختام المرحلة، وقبل لقاء برشلونة نفسه مع أتلتيكو رابع الترتيب في المرحلة المقبلة.

ودخل برشلونة المباراة منتشيا باكتساحه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 7-2 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وواصل سلسلة مبارياته من دون خسارة التي وصلت إلى ثمان في مختلف المسابقات (7 انتصارات وتعادل).

وشارك الحارس جوان غارسيا أساسيا بعدما كان خرج في الدقيقة 82 من مواجهة نيوكاسل الأخيرة بسبب إصابة طفيفة، في حين جلس المدافع إريك غارسيا الذي خرج بدوره في الدقيقة 22 من المباراة الماضية، على مقاعد الاحتياط.

وقال غارسيا في تصريح لشبكة “دازون” للبث التدفقي “كنا نعرف مدى أهمية تحقيق هذا الفوز قبل فترة التوقف الدولي، وقد فعلنا ذلك، لكن صحيح أننا عانينا أكثر مما كنا نرغب”.

وأضاف “كانوا يعرفون كيف يلحقون بنا الأذى، ولم نكن في المستوى نفسه الذي قدمناه خلال الاستحواذ على الكرة قبل كل شيء. كنا نعرف أننا يجب أن نفوز، وما يفعله الآخرون لا يعتمد علينا”.

وكما فعل في المباراة الماضية، قدّم بديل إريك، أراوخو الذي حمل شارة القيادة، نفسه مسجلا الهدف الوحيد أمام رايو فايكانو برأسية مستثمرا ركنية نفذها البرتغالي جواو كانسيلو (24).

وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكلا الطرفين، لكن الفريق المضيف خرج بشباك نظيفة لأول مرة بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بفضل تألُق غارسيا الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وهذه الخسارة الأولى لرايو فايكانو في الدوري منذ الثاني من كانون الثاني/يناير بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها الفوز مرتين مقابل أربعة تعادلات، ليتجمد بذلك رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بعد احتفاله ببلوغ ربع نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في منتصف الأسبوع.

وحقق أتلتيك بلباو انتصاره الأول في الدوري بعد تعادل وخسارتين تواليا، على حساب ضيفه ريال بيتيس 2-1.

سجّل داني فيفيان (25) وأويهان سانسيت (45) هدفيّ الفريق الباسكي، مقابل هدف بابلو فورنالس للفريق الأندلسي (75).

ورفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، مقابل 44 نقطة لبيتيس في المركز الخامس والذي واصل سلسلة نتائجه السلبية بواقع ثلاثة تعادلات وخسارتين في آخر خمس مباريات في “لا ليغا”.

وقلب ديبورتيفو ألافيس تأخره 0-3 أمام مضيفه سلتا فيغو إلى انتصار 4-3.

وتقدّم سلتا فيغو بأهداف فيران جوتجلا (19 و37) وهوغو ألفاريس (27)، لكن ألافيس عاد من بعيد بأهداف توني مارتينيس (45+3 و74) وأنخيل بيريس (50) والبديل الجزائري عبد الرحمن رباش (78).

وتنفّس ألافيس الصعداء بهذا الانتصار الذي مكّنه من ترك منطقة الهبوط، رافعا بذلك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر، مقابل 41 نقطة لسلتا فيغو في المركز السادس، مواصلا سلسلة سلبية من ثلاث مباريات تواليا في “لا ليغا” من دون انتصار وبواقع خسارتين وتعادل.