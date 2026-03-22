وزير الدفاع يبعث برقية تعزية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأحد برقية تعزية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان إن الشيخ عبدالله العلي عبر في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد طاقم طائرة مروحية من منتسبي القوات المسلحة القطرية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة.

وسأل الشيخ العلي المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها من كل مكروه.