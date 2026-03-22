النائب الأول وزير الداخلية يتفقد مراكز الحدود الشمالية وقطاعات أمنية حيوية ويشدد على الحزم تجاه أي محاولات تمس أمن الكويت

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة تفقدية إلى مراكز الحدود الشمالية وعدد من القطاعات الأمنية الحيوية مشددا على ضرورة مواصلة اليقظة ورفع درجة الاستعداد والتعامل بكل حزم مع أي محاولات تمس أمن الكويت أو تستهدف الإخلال بالنظام العام بما يعزز أمن الوطن ويحفظ استقراره ويؤكد جاهزية رجاله في الدفاع عن مقدراته وصون مكتسباته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف قام بزيارة إلى مراكز الحدود الشمالية ومنفذ العبدلي وخفر السواحل وعدد من القطاعات الأمنية الحيوية رفقة قيادات أمنية للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعداد ومتابعة سير العمل ميدانيا والاطمئنان على رجال الأمن المرابطين في مواقعهم وتأكيدا على أن “أمن الوطن وسلامة حدوده وصون استقراره مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية”.

وبحسب البيان نقل الشيخ فهد اليوسف إلى منتسبي أمن الحدود والمنافذ وخفر السواحل تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ووجه الشيخ فهد اليوسف بـ”تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية لضمان الحماية الشاملة للوطن وترسيخ تكامل أمني قادر على التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الكويت وسيادتها”.

ووفق البيان استهل الشيخ فهد اليوسف جولته بزيارة مراكز الحدود الشمالية حيث اطلع على الأوضاع الميدانية والانتشار الأمني والإجراءات المتبعة وتابع عن كثب مستوى الجاهزية والاستعداد مطمئنا على رجال الأمن المرابطين وما يقومون به من مهام وطنية لحماية حدود البلاد وصون أمنها واستقرارها.

وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف أشاد بما لمسه من “روح معنوية عالية وانضباط ميداني يعكسان إخلاص رجال الأمن وصدق انتمائهم في أداء واجبهم الوطني” كما شارك إخوانه وأبناءه من القوة المرابطة وجبة الغداء في مواقعهم في لفتة أبوية تعكس حرصه على التواجد معهم وتقديره لما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حماية الوطن لاسيما خلال أيام العيد بعيدا عن أهاليهم وأسرهم.

وأفاد البيان بأن الشيخ فهد اليوسف قام أيضا بزيارة إلى منفذ العبدلي حيث اطلع على مستوى الجاهزية الميدانية والإجراءات الأمنية المتخذة فيما اختتم جولته بزيارة إلى الإدارة العامة لخفر السواحل حيث اطلع على جهوزية المنظومة البحرية وتابع مستوى التنسيق القائم لتأمين الحدود البحرية.