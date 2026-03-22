سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أمير دولة قطر

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق باستشهاد طاقم وأفراد طائرة مروحية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر وذلك من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية إضافة إلى متعاونين مدنيين.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم سموه والشعب القطري الشقيق وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق باستشهاد طاقم وأفراد طائرة مروحية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر وذلك من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية إضافة إلى متعاونين مدنيين.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم سموه والشعب القطري الشقيق وذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.