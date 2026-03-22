الرئيس اللبناني: هجمات الاحتلال على البنية التحتية اللبنانية “مقدمة لغزو بري”

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون

دان الرئيس اللبناني جوزاف عون قصف الاحتلال لجسر حيوي في جنوب لبنان الأحد، معتبرا أن استهدافها للبنى التحتية هو “مقدمة لغزو بري”.

وقال عون في بيان إن الضربة على جسر القاسمية على نهر الليطاني “تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة لبنان وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه”، واصفا الهجوم بأنه “عقاب جماعي بحق المدنيين”.

ورأى أن استهداف هذا الجسر “محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية… ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية”.