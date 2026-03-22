الجمارك: استحداث مسارات جمركية تخدم سلاسل الإمداد بما لا يعطل حركة السلع والبضائع

المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجمارك رائد المذكور

قالت الإدارة العامة للجمارك انها قامت منذ اليوم الأول للعدوان الإيراني على دولة الكويت بتفعيل خطة الطوارئ وتحديث بنودها بما يتناسب مع استحداث مسارات جمركية تخدم سلاسل الإمداد بما لا يعطل حركة السلع والبضائع التجارية بكافة المنافذ الجمركية نظرا لتوقف حركة الملاحة الجوية منذ اليوم الأول للعدوان.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجمارك رائد المذكور خلال الإيجاز الإعلامي اليوم الأحد بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأوضح المذكور ان الخطة شملت تغيير مسارات الشحنات التجارية الواردة للبلاد عن طريق الرحلات الجوية بتغيير خطوط ملاحتها عبر نقلها بشاحنات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية المجاورة عبر المنافذ البرية وإتمام إجراءاتها الجمركية والإفراجات الحكومية المطلوبة بمنفذ إدارة جمارك الشحن الجوي وذلك للاستفادة القصوى من العناصر البشرية المتواجدة بجميع القطاعات والجهات الحكومية.

ولفت إلى استمرار ورود البضائع بالمنافذ البرية والتخليص عليها أصوليا بنفس المنافذ وكذلك استمرار إنهاء الاجراءات الخاصة بحاويات البضائع الواردة للبلاد بكافة المنافذ البحرية قبل حدوث العدوان لضمان تغذية الأسواق المحلية واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع كافة القطاعات العاملة لجهات الدولة على مدار الساعة يوميا.

وأكد حرص الإدارة العامة للجمارك على المتابعة المستمرة للتطورات اليومية للجهوزية الجمركية واليقظة الأمنية ومتابعة تغيرات حركة السلع الدولية والإقليمية لضمان تدفق البضائع وحركة المسافرين سواء القادمين والمغادرين والعابرين بشكل انسيابي عبر منافذ البلاد.

وذكر ان توجيه جميع القطاعات الجمركية يتم بشكل مباشر من غرفة التحكم والسيطرة لتذليل الصعاب على جميع الأطراف من جهات حكومية وشركاء العمل بما يضمن العيش الكريم للمواطن والمقيم على أرض الوطن العزيز براحة وطمأنينة كما جبل أهل الكويت عليه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وبين انه رغم الصعاب والمخاطر التي تتلقاها المنافذ البحرية لاسيما الموانئ الجنوبية وكذلك الأخطار التي تحدق بالمطارات والجهود التي تبذلها المنافذ البرية إلا أن الأعمال بتلك المواقع الجمركية مستمرة على مدار الساعة يوميا فيما عدا حالات الإخلاء الصادرة من الجهات الأمنية أثناء الأخطار المحدقة.

وأشار إلى إحصائيات ما تم تخليصه جمركيا من الشحنات الواردة بالمواقع الجمركية المختلفة خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 21 مارس الجاري حيث شملت حوالي (417 طنا واردات أدوية – 103775 طنا واردات أغذية – 24400 طن واردات شبرة الخضار).

كما استعرض مقطعا مرئيا لجهود منتسبي الإدارة العامة للجمارك في مختلف المواقع الجمركية لتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستظل العين الساهرة على حدود الوطن العزيز سائلا المولى عز وجل مزيدا من الرفعة والأمان لمنتسبيها في جميع القطاعات تحقيقا لما يصبو إليه الوطن.

وقال ان الإدارة العامة للجمارك تنعى شهداء الوطن من قوى الواجب سائلا المولى أن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتم شفاء المصابين ويردهم لذويهم سالمين غانمين.