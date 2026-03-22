الداخلية: ضبط 6 أشخاص لقيامهم باستخدام طائرات “درون” دون تصريح

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد ضبط ستة أشخاص لقيامهم باستخدام طائرات التصوير الجوي (درون) “دون تصريح” في مخالفة للتحذيرات المتكررة والتعليمات والضوابط المعلنة مسبقا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة للمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العميد بوصليب إنه تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم مجددا التنبيه على منع استخدام طائرات التصوير الجوي (درون) دون تصريح نهائيا خلال الفترة الحالية.

وأفاد بأن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 12 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 484 بلاغا.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الأمنية وعدم تصوير أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تخص الأحداث الجارية وذلك دعما لجهود الدولة وتعزيزا للأمن والاستقرار داعيا الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها من كل مكروه.