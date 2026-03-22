الدفاع: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قالت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العقيد الركن العطوان أن “سماع دوي الانفجارات في بعض المناطق المختلفة بالبلاد هو نتيجة لعمليات التصدي والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية إضافة إلى الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات ضمن مهامها الميدانية.

وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.