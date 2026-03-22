الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة مساء اليوم حتى غدا ليلا وتعاود صباح الثلاثاء حتى مساء الخميس

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية اليوم الأحد تأثر البلاد بفرص لأمطار متفرقة تبدأ من مساء اليوم تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتستمر حتى ساعات متأخرة من ليل غد الاثنين وتعاود صباح الثلاثاء وحتى مساء الخميس المقبلين.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تبدأ مساء اليوم وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتستمر حتى ساعات متأخرة من ليل غد.

وأضاف العلي أن الطقس سيتحسن نسبيا بعد ليل الغد ثم تعود فرص الأمطار من صباح بعد غد الثلاثاء متوقعا أن تكون الأمطار رعدية وغزيرة أحيانا وتستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وأوضح أن التحسن التدريجي في حالة الطقس سيبدأ من بعد مساء الخميس إذ ستقل فرص الأمطار مع رياح تنشط على فترات تؤدي إلى ارتفاع الأمواج أحيانا وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق.