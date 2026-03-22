أمين عام مجلس التعاون يعزي قطر وتركيا في استشهاد سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة قطر الشقيقة وللجمهورية التركية الصديقة في استشهاد سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية تابعة لوزارة الدفاع القطرية في المياه الإقليمية لدولة قطر جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.

ودعا البديوي في بيان المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان معربا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية ومن القوات المشتركة القطرية التركية.