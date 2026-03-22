سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك بوتان

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من جلالة الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة أدان جلالته خلال الإتصال الهجمات على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي مؤكدا دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الكويت لحفظ سيادتها وأمنها متمنيا جلالته ان تسود الحكمة ولغة الحوار لخدمة امن استقرار الدول.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جلالة الملك جيغمي كيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة معبرا سموه عن خالص شكره وتقديره لجلالته على هذا الاتصال ومواقف بلاده الداعمة لدولة الكويت.