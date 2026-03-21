الدوري الإنكليزي: برايتون وإيفرتون يعرقلان المساعي القارية لليفربول وتشلسي

لاعبو برايتون يحتفلون بتسجيل هدف

سجل داني ويلبيك ثنائية وقاد برايتون للفوز على ضيفه ليفربول 2-1 السبت في المرحلة 31 من بطولة إنكلترا في كرة القدم، مكبّدا الـ”ريدز” ضربة قوية في سباقهم نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن تشلسي رفض الهدية بسقوطه أمام ايفرتون بثلاثية نظيفة.

ودخل فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت المباراة على الساحل الجنوبي بمعنويات مرتفعة، بعد اكتساحه غلطة سراي التركي 4-0 منتصف الأسبوع وبلوغه ربع نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب.

لكن هدفا في كل شوط من المهاجم المخضرم ويلبيك منح أصحاب الأرض انتصارهم الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري، منعشا بدوره آماله في خطف بطاقة أوروبية الموسم المقبل (المركز الثامن).

ولعب ليفربول اللقاء في غياب حارسه البرازيلي أليسون بيكر ونجمه المصري محمد صلاح المصابين، قبل أن يتلقى ضربة جديدة بخروج هدافه الفرنسي أوغو إيكيتيكيه مبكرا إثر التحام قوي مع لاعب ليفربول السابق جيمس ميلنر.

“ضربة كبيرة”

وقال سلوت إن خسارة المهاجم الفرنسي تمثل ضربة كبيرة، في ظل النقص الحالي في الخيارات الهجومية.

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة “تي أن تي سبورتس”، ردا على سؤال حول ضرورة إنهاء الموسم بشكل قوي: “هناك دائما ضغوط في ليفربول، عليّ وعلى اللاعبين، وهذا أمر طبيعي تماما”.

وأردف “لقد تأهلنا إلى ربع نهائي كأس انكلترا ودوري أبطال أوروبا، لكن في الدوري علينا أن نضمن في النهاية التأهل إلى دوري الأبطال”.

وتابع “كانت هناك مباريات أخرى كان ينبغي أن نحصد فيها نقاطا أكثر، مثل مواجهة الأسبوع الماضي أمام توتنهام (تعادل 1-1)، وهذا أمر غير مقبول بدرجة أكبر من هذه النتيجة”.

وتقدّم برايتون في الدقيقة 14، عندما سجّل ويلبيك (35 عاما) هدفه الـ11 هذا الموسم بضربة رأس قريبة بعد عرضية من الباراغوياني دييغو غوميس.

وبات لاعب مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، أفضل هداف إنكليزي في الدوري هذا الموسم.

وأدرك الضيوف التعادل بفضل يقظة الظهير الأيسر ميلوش كيركيز الذي استغل خطأ من القائد لويس دانك الذي أعاد كرة عالية لحارسه دون أن يتحقق من وجود المنافس خلفه، ليتقدم المجري ويضع الكرة فوق الهولندي بارت فيربروخن (30).

بدأ برايتون الشوط الثاني بقوة، وتمكن من استعادة التقدم عبر ويلبيك مجددا بعد تمريرة عرضية متقنة من الغامبي يانكوبا مينتيه هيأها جاك هينشلوود، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف (56).

سباق مشتعل

وتجمّد رصيد ليفربول في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا، ونقطة واحدة أمام تشلسي الذي أهدر فرصة تجاوزه، مع شبه ضمان تأهل المراكز الخمسة الأولى إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ووسط صراع مشتعل عليها.

وعلى الرغم من تعثر دفاعه عن لقب الدوري مبكرا، لا يزال ليفربول منافسا في دوري الأبطال وسيلتقي مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس إنكلترا مطلع الشهر المقبل.

ووجّه ايفرتون ضربة كبيرة لآمال تشلسي أيضا، بعد أن أسقطه بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بفوزه إلى ثنائية بيتو من غينيا-بيساو (30 و62)، في حين أضاف السنغالي إيليمان ندياي الثالث (76).

وهذه الخسارة الرابعة تواليا لفريق المدرب ليام روسينيور في مختلف المسابقات والثانية تواليا في الـ “برميرليغ”.

ودخل ايفرتون بقوة في سباق المشاركة القارية الموسم المقبل حيث يحتل المركز الثامن برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن تشلسي السادس وبفارق الأهداف عن برنتفورد السابع الذي أهدر فرصة ذهبية للتساوي مع تشلسي بتعادله أمام ليدز يونايتد من دون أهداف.

وأبقى فولهام أيضا على آماله بحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى مسابقة قارية الموسم المقبل، بفوزه على بيرنلي 3-1.

وبعدما منح الهولندي زيان فليمينغ تقدما مفاجئا لبيرنلي (60)، نجح أصحاب الأرض في قلب تأخرهم بثلاثية تناوب على تسجيلها جوشوا كينغ (67) والويلزي هاري ويلسون (73) والمكسيكي راوول خيمينيس (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع فولهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن ليفربول الخامس، وبفارق نقطة عن برايتون العاشر. أما بيرنلي فبقي متخلفا بفارق تسع نقاط عن منطقة الامان قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.