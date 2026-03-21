الداخلية: ضبط شخص يروج معلومات وأرقام كاذبة ومضللة

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام خلاله بترويج معلومات وأرقام كاذبة ومضللة زعم فيها ضبط أكثر من 1000 شخص مبينة أنه “ادعاء عار عن الصحة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة”.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم السبت أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو طالب بالعفو عن المتعاطفين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وشددت على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الصحيحة مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يروج معلومات كاذبة أو يسعى إلى الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.