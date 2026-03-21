وزيرة الشؤون تعلن إطلاق المنصة الوطنية الخيرية لمساندة الدور الحكومي وتعزيز التكامل

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت إطلاق المنصة الوطنية الخيرية لمساندة الدور الحكومي بهدف تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخيري.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات العمل الخيري لتوحيد الجهود الوطنية وتوجيه الطاقات لخدمة المجتمع الكويتي في مختلف الظروف.

وأوضحت أن المنصة تمثل نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا وإدارة البيانات في العمل الخيري حيث توفر لوحة معلومات متكاملة تعد مركزا للرصد والمتابعة تعرض مؤشرات الأداء والبيانات الحية المتعلقة بمساهمات القطاع الخيري بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الواردة من الجهات الرسمية.

وذكرت أن المنصة تسلط الضوء على مبادرات القطاع الخيري في مساندة الجهات الحكومية وتسهم في تنظيم وتنسيق الجهود في مجالات متعددة منها تجهيز مراكز الإيواء وتنظيم موائد إفطار الصائم والدعم اللوجستي.

وبينت أن المنصة تعمل على توثيق المبادرات الإنسانية مثل سداد ديون الغارمين بما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخيري كشريك أساسي في دعم جهود الدولة مشيرة إلى أنها أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة حيث تجاوزت نسب الاستجابة المستهدفات الموضوعة بمشاركة واسعة من الجمعيات والمبرات الخيرية وآلاف المتطوعين.

وأكدت أن المبادرة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين (الشؤون) واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية لتعظيم الأثر الإنساني والاجتماعي وترسيخ منظومة العمل الخيري المنظم.

من جانبه قال رئيس الاتحاد سعد مرزوق العتيبي في تصريح مماثل إن إطلاق المنصة يعكس عمق الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخيري مبينا أنها تجسد نموذجا متقدما لتكامل الأدوار بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جاهزية المجتمع في مواجهة التحديات.

وأوضح العتيبي أن الاتحاد اضطلع بدور محوري في تنسيق جهود الجمعيات والمبرات وتوجيه مبادراتها نحو الأولويات الوطنية بالتعاون الوثيق مع (الشؤون) معتبرا أن المنصة تمثل أداة استراتيجية لتنظيم العمل الخيري عبر توفير بيانات دقيقة ولوحة معلومات تفاعلية تتيح متابعة مستوى الإنجاز والتغطية.

وذكر أن المشاركة الواسعة من الجمعيات والمبرات تعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف الوطني التي يتميز بها المجتمع الكويتي مؤكدا أن القطاع الخيري شريك فاعل في دعم جهود الدولة.

وأكد العتيبي مواصلة العمل على تطوير آليات التنسيق عبر المنصة وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية لتعظيم أثر العمل الخيري الوطني وترسيخ قيم التضامن والتلاحم.