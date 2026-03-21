“التربية” تطلق حملة “من قلوب عيالنا إلى أبطال الوطن” لتعزيز الولاء والانتماء لدى المتعلمين

وزارة التربية

أطلقت وزارة التربية اليوم السبت حملة (من قلوب عيالنا…إلى أبطال الوطن) بهدف تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة وتعزيز تقديرهم لجهود المخلصين في خدمة الوطن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الحملة التي تستمر أسبوعين تأتي بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وبالتعاون مع مركز العمل التطوعي برئاسة الشيخة أمثال أحمد الجابر الصباح.

وأوضحت أن الحملة تستهدف إشراك طلبة المدارس في التعليم العام والخاص إلى جانب مدارس التربية الخاصة والتعليم الديني من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وذلك عبر التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان لأبطال الصفوف الأمامية في مختلف الميادين من خلال جمع 100 ألف رسالة شكر تجسد عملا فنيا وطنيا يعكس تقديرهم وعرفانهم لما يبذلونه من جهود.

وذكرت (التربية) أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لدورها التربوي في غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة وتعزيز ارتباطهم بوطنهم بما يعكس الصورة المشرفة لأبناء الكويت ويبرز مستوى الوعي والمسؤولية لديهم تجاه مؤسسات الدولة والعاملين فيها.

ودعت الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية إلى تفعيل الحملة وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة من خلال كتابة رسائل شكر قصيرة أو إعداد رسوم تعبيرية بما يتناسب مع أعمارهم ومراحلهم الدراسية مع الالتزام بالقيم التربوية والوطنية في المحتوى.

وبينت أن استقبال المشاركات سيتم عبر رقم الواتساب (22304160) على أن تنطلق الحملة اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين حيث يتم في ختامها تجميع المشاركات وتحويلها إلى لوحة وطنية كبرى تجسد مشاعر طلبة الكويت وتقدم بشكل رمزي لأبطال الصفوف الأمامية في مختلف الميادين.

وشددت على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ ثقافة التقدير والعرفان بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء جيل واع ومسؤول يعتز بهويته الوطنية ويسهم بفاعلية في خدمة وطنه.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تمثل “رسالة وفاء صادقة من أبنائنا الطلبة إلى كل من قدم ويقدم جهودا مخلصة في سبيل رفعة الوطن” كما تعكس التلاحم المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع وتجسد القيم الإنسانية والوطنية التي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والبناء.