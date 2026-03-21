وكيل وزارة الداخلية يتفقد جاهزية عدد من القطاعات الميدانية والأمنية والحيوية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب لدى تفقده عدد من القطاعات الميدانية

تفقد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم السبت عددا من القطاعات الميدانية والأمنية والحيوية وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الجاهزية وتفقد أحوال رجال الأمن خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن اللواء الوهيب اطلع خلال الجولة على مستوى الاستعداد والجاهزية التامة للقطاعات واستمع لإيجاز شامل حول خطط التأمين والانتشار الميداني لحماية مختلف المواقع والمنشآت وذلك لضمان أقصى درجات الحماية والسيطرة الأمنية في ظل الأوضاع والتطورات التي تمر بها البلاد والمنطقة.

ونقل لمنتسبي القطاعات الميدانية تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة العيد السعيد مشيدا بتفانيهم في أداء واجبهم وتواجدهم على رأس عملهم.

وشدد على ضرورة رفع الحس الأمني واليقظة التامة والتعامل الحازم والفوري مع أي طارئ مؤكدا أن رجال الأمن هم الدرع الحصين للوطن وأن المؤسسة الأمنية على أهبة الاستعداد ولن تدخر جهدا في توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين.