وزيرة الشؤون: الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يجسد حرص الكويت على دعم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة (داون) الذي يوافق الـ21 من شهر مارس من كل عام يجسد حرص دولة الكويت على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقالت الحويلة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه المناسبة العالمية تمثل محطة مهمة لتسليط الضوء على قدرات وإمكانات الأشخاص من ذوي متلازمة داون والتأكيد على حقهم في التمكين والدمج الكامل في مختلف المجالات بما يكفل لهم حياة كريمة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى جانب مختلف الجهات المعنية في تقديم الرعاية الشاملة وتطوير الخدمات والبرامج الموجهة لهذه الفئة بما يسهم في تحسين جودة حياتهم مشيرة إلى استمرار دعم الوزارة لجميع المبادرات والجهود التي تعزز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع.

وأضافت أن دولة الكويت تواصل ترسيخ نهجها الإنساني والاجتماعي في التعامل مع قضايا الإعاقة من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاحتواء والدعم والتمكين وترسيخ قيم التراحم والتكافل بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني للمجتمع الكويتي.

ولفتت إلى أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم الأشخاص ذوي متلازمة داون وتمكينهم من تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

ودعت الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يجعل هذه الأيام المباركة مناسبة خير وبركة على الجميع وأن يعم الفرح والطمأنينة في قلوب أهلها وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل سوء.