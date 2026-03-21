وزير الكهرباء يتفقد محطتي الدوحة الشرقية والغربية للوقوف على جاهزية المنظومات التشغيلية

المخيزيم يستمع الى شرح من المختصين حول الإجراءات الفنية المتبعة لضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية

تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم السبت محطتي الدوحة الشرقية والغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاطلاع على سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومات التشغيلية في المحطتين خلال فترة عيد الفطر السعيد.

وأكد الوزير المخيزيم في بيان صحفي صادر عن (الكهرباء) الاستمرار في متابعة جاهزية جميع قطاعات الوزارة وفق خطط تشغيلية مدروسة لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. وأشار الى أن الوزارة تعمل بأعلى درجات الجاهزية في ظل الأوضاع الإقليميةالراهنة من خلال تعزيز خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار منظومتي الكهرباء والمياه.

وثمن الجهد الكبير للعاملين من أبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الوطنية الذين يواصلون العمل بإخلاص وتفان لحماية الوطن وضمان استقرار الخدمات الحيوية مبينا أن ما يبذلونه من جهود مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والعز والرخاء ويرد كيد كل من أراد بها سوءا وأن يرحم شهداءنا الأبرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وذكر البيان أن الوزير اطلع خلال الزيارة على غرفة التحكم والمراقبة وانظمة التشغيل واسمتع الى شرح من المختصين حول الإجراءات الفنية المتبعة لضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترة العيد.

ورافق الوزير في الزيارة كلا من وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف المهندس هيثم العلي.