الداخلية: التعامل مع 11 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 472 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العميد بوصليب أن البلاد شهدت تشغيل صافرات الإنذار تسع مرات ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 116 مرة.

كما استعرض مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد من قبل فرق المتفجرات التابعة لقوات الأمن الخاصة.

وتقدم بخالص التقدير والاعتزاز لكافة المؤسسات العسكرية من الجيش الكويتي والشرطة والحرس الوطني الكويتي وقوة الإطفاء العام إضافة إلى الطاقم الطبي على جهودهم المتواصلة خلال أيام عيد الفطر السعيد وفي ظل هذه الأحداث التي يمر بها الوطن الغالي وما يبذلونه من تفان وإخلاص في أداء واجبهم الوطني.

وقال إن حضورهم الميداني واستجابتهم السريعة ساهم في تعزيز الأمن وطمأنة المجتمع مضيفا أن ما يقدمونه من عمل وتضحيات يعكس روح المسؤولية والانتماء لبلدهم وأن هذه الجهود محل فخر واعتزاز ومحل تقدير من الشعب الكويتي.