الدفاع: رصد 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ24 ساعة واعتراضها دون أي أضرار

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت رصد تسعة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها والتعامل معها دون أن تشكل أي أضرار مادية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت أنه تم رصد أربع طائرات مسيرة معادية والتعامل معها وتدميرها.

وقال إن القوات المسلحة تؤكد قدرتها بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية وجهات الدولة على الاستمرار في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بما يضمن أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.