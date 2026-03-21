سفيرة الكويت في واشنطن تشارك في اجتماع تنسيقي خليجي في البنتاغون لبحث التطورات الأمنية بالمنطقة

سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح تشارك سفراء دول مجلس التعاون في اجتماع مع وكيل وزارة الحرب الأمريكية

شاركت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح إلى جانب سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في واشنطن في اجتماع مع وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات البريدج كولبي لبحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وقالت الشيخة الزين الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع الذي عقد في مقر البنتاغون وشارك فيه كل من نائب مساعد وزير الحرب لشؤون الشرق الأوسط مايك ديمينو ومستشار مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو يأتي في إطار التنسيق بين دول مجلس التعاون من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى والمبني على الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين الجانبين.

وأضافت ان السفراء أكدوا خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة وضمان أمن واستقرار المنطقة بما في ذلك حماية حرية الملاحة الجوية والبحرية وحماية المنطقة من الاعتداءات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف دول الخليج والأردن والتي تعمدت استهداف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية المدنية في انتهاك صارخ ومباشر للسيادة والمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضحت انه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأنه يعد مبدأ وركيزة أساسية لميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أكد كولبي في بيان حول الاجتماع أهمية شراكة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مجلس التعاون كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به دول المجلس في تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخية للتصدي للاعتداءات الإيرانية العشوائية على المرافق المدنية والمناطق السكنية.

كما أكد كولبي عزم وزارة الحرب الأمريكية على مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.