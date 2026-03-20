هيئة البيئة: متابعة تطورات الوضع البيئي بمصفاة الأحمدي على مدار الساعة.. وجودة الهواء “ضمن الحدود المسموح بها” و”الوضع آمن”

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الجمعة متابعتها تطورات الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الهيئة) شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على خلفية الحريق الذي تعرضت له وحدة بالمصفاة التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية في وقت سابق اليوم إثر استهدافها بطائرات مسيرة.

وأضافت الإبراهيم أن “(هيئة البيئة) تتابع القراءات بشكل دوري والوضع هناك مستقر” فيما “تشير نتائج الرصد الحالية إلى أن مستويات جودة الهواء ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية من دون تسجيل أي تجاوزات مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الاحترازات اللازمة”.

وأفادت بأن “النتائج أظهرت أيضا أن الوضع البيئي ضمن الحدود الآمنة ولا يوجد أي خطر مباشر على المناطق السكنية أو الصحة العامة في الوقت الراهن”.

وأكدت الإبراهيم مواصلة أعمال الرصد والمراقبة على مدار الساعة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات فورا واتخاذ الاحترازات وفق المعايير البيئية المعتمدة.