وزيرة الشؤون تتفقد مركزي الإيواء في منطقتي الصليبيخات والصباحية التابعين لـ”ذوي الإعاقة”

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خلال الجولة الميدانية

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الجمعة بجولة ميدانية شملت مركزي الإيواء التابعين للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقتي الصليبيخات والصباحية.

وبحسب بيان صادر عن (الشؤون) جاءت الجولة التي تزامنت وأول أيام عيد الفطر رفقة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان ونائب المدير العام الدكتور خليفة الهيلع وعدد من القياديين لمشاركة النزلاء فرحة العيد وتبادل التهاني معهم في أجواء مليئة بالمودة والإنسانية ما أسهم في إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز شعورهم بالاهتمام.

ووفق البيان نقلت الحويلة إلى النزلاء تحيات القيادة السياسية مؤكدة اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لكافة فئات المجتمع وحرصهم على توفير الرعاية والدعم اللازم لهم.

وأكدت الحويلة أن هذه الزيارة تأتي امتدادا لعادة سنوية تحرص عليها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في أول أيام العيد بهدف مشاركة النزلاء أفراحهم وتجسيد القيم الإنسانية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي وتعزيز روح التقارب والتراحم بين الجميع.