الدفاع المدني: إطلاق تجريبي لنظام التنبيهات الوطنية للطوارئ في الكويت بتقنية البث الخلوي

رئيس قسم أنظمة الإنذار بالإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية المقدم يوسف العتيبي

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات اليوم الجمعة الإطلاق التجريبي لنظام التنبيهات الوطنية للطوارئ في دولة الكويت باستخدام تقنية البث الخلوي.

جاء ذلك في كلمة لرئيس قسم أنظمة الإنذار بالإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية المقدم يوسف العتيبي خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العتيبي أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تعزيز منظومة الإنذار المبكر وتحذيرات الطوارئ وبما يضمن إيصال التنبيهات والتحذيرات الرسمية إلى مستخدمي أجهزة الاتصالات المتنقلة بشكل فوري وآمن وموثوق خلال حالات الطوارئ والكوارث وبما يعزز الجاهزية الوطنية لإدارة المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

وأوضح أن النظام يتكون من أربعة معرفات للرسائل هي (المستوى الأول بمسمى تنبيهات التحذير الوطنية وتكون بنغمة طوارئ عالية) و(المستوى الثاني بمسمى تنبيهات الطوارئ وتكون بنغمة الرسائل النصية) و(المستوى الثالث بمسمى تنبيه عام وتكون برسالة نصية صامتة) و(المستوى الرابع بمسمى اختبار دوري وتكون بنغمة الرسائل النصية) مشيرا إلى أنه يمكن التحكم في الإعدادات عبر الهاتف وإيقافها حسب الرغبة ماعدا المستوى الأول.

وذكر أن النظام سيعمل في الوقت الحالي على أنظمة (أندرويد) و(هواوي) على أن يتم دعم أجهزة (أبل) في مرحلة لاحقة بالقريب العاجل سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.