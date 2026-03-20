وزارة الداخلية: رصد عدد من الأشخاص يشغلون طائرات “درون” واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة رصدها قيام عدد من الأشخاص بتشغيل طائرات التصوير الجوي (درون) بالمخالفة للتعليمات الصادرة والمعلنة مسبقا مؤكدة أنه سيتم ضبط كل من يثبت تورطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجدد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب في كلمته خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت التحذير الذي أطلقته الوزارة من استخدام طائرات التصوير الجوي (درون).

وشدد العميد بوصليب على أنه سيتم ضبط كل من يثبت تورطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته إلى جهات الاختصاص داعيا الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

وأشار خلال الإيجاز إلى أبرز التطورات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية “حيث تم تشغيل صافرات الإنذار تسع مرات حتى هذه اللحظة ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 107 مرات”.

وأضاف ان فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 19 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 461 بلاغا.

واستعرض المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والعافية وعلى الوطن العزيز بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات.