رئيس الأركان العامة للجيش يزور عددا من المواقع العسكرية بمناسبة عيد الفطر السعيد

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان يزور عددا من المواقع العسكرية بمناسبة عيد الفطر السعيد

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان صباح اليوم الجمعة بزيارة عدد من المواقع العسكرية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب الفريق الركن الشريعان حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان عن اعتزازه بما لمسه من روح معنوية عالية وشدد على أهمية مواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار في سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها مشيدا بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني.

ودعا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت قيادة وشعبا بالخير والاستقرار وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وصونا لعزته ورفعته وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.