وزارة الدفاع: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا واحدا وتم التعامل معه وتدميره بالإضافة إلى 25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة من إجمالي العدد المرصود فيما استهدفت طائرتان مسيرتان إحدى وحدات مصفاة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأفاد بأن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد موضحا أن ثماني طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات من قبل رئاسة الأركان العامة للجيش إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الوطن الغالي بالأمن والاستقرار والخير والبركات.

كما تضرع العقيد الركن العطوان بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويجزيهم خير الجزاء.