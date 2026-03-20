وزيرة الشؤون تؤكد حرص الكويت على رعاية جميع فئات المجتمع خصوصا نزلاء دور الرعاية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حرص دولة الكويت على رعاية جميع فئات المجتمع خصوصا نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بما يعكس أيضا روح التكاتف والمسؤولية المجتمعية.

وشددت الدكتورة الحويلة وفق بيان صحفي لـ(الشؤون) اليوم الجمعة خلال زيارتها دور الرعاية الاجتماعية في أول أيام عيد الفطر السعيد على أهمية إدخال الفرح إلى قلوب النزلاء وتعزيز شعورهم بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وأنهم يحظون بكل اهتمام ورعاية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة التي رافقها خلالها وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي وعدد من قياديي الوزارة تأتي ضمن حرص (الشؤون) سنويا على مشاركة النزلاء فرحة العيد ما يمثل رسالة إنسانية واجتماعية تعزز قيم التكافل والتراحم وتؤكد أن الأعياد ليست فقط مناسبة للاحتفال بل فرصة لتقوية الروابط الإنسانية وبث روح الألفة والمحبة.

وشملت الزيارة دور رعاية كبار السن ودور الأطفال حيث حرصت الدكتورة الحويلة والوفد المرافق على تقديم التهاني والتبريكات للنزلاء ومشاركتهم أجواء العيد في مبادرة تعكس قيم الرحمة والتلاحم الإنساني التي يتميز بها المجتمع الكويتي.