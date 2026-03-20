وكيل وزارة الداخلية المساعد يتفقد الجاهزية في منفذ النويصيب الحدودي وأمن ميناء الشعيبة

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء علي العدواني لدى تفقده إدارة أمن ميناء الشعيبة

تفقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء علي العدواني اليوم الجمعة منفذ النويصيب الحدودي وإدارة أمن ميناء الشعيبة للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية الأمنية في الأماكن الحيوية.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن اللواء العدواني نقل خلال الجولة تحيات وتهنئة القيادة السياسية إلى رجال الأمن مشيدا بما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء مهامهم خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأكد اللواء العدواني أن هذه الزيارات تأتي في إطار دعم ومساندة رجال الأمن المرابطين في مواقع عملهم ورفع معنوياتهم تقديرا لدورهم الكبير في تأمين المنافذ الحدودية والحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأعرب عن اعتزازه بما لمسه من التزام وكفاءة عالية لدى رجال المنافذ وحرصهم الدائم على أداء واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص رغم طبيعة العمل التي تتطلب جهدا متواصلا على مدار الساعة.

وهنأ في ختام جولته منتسبي المنافذ بمناسبة عيد الفطر السعيد داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.