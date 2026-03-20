وزير الدفاع يتفقد عددا من المواقع العسكرية بمناسبة عيد الفطر السعيد

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح لدى زيارته عدد من القواعد والمواقع العسكرية

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بزيارة اليوم الجمعة إلى عدد من القواعد والمواقع العسكرية بمناسبة عيد الفطر السعيد للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد.

وذكرت (الدفاع) في بيان صحفي أن الشيخ عبدالله الصباح نقل في مستهل الزيارة تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى منتسبي القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وثمن الشيخ عبدالله العلي الصباح ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية في مختلف مواقعهم.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بما يقدمونه أيضا من تضحيات وجهود متواصلة في الذود عن أرض الوطن وسمائه وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته مشيدا بشجاعتهم وكفاءتهم العالية وما يجسدونه من تفان وإخلاص يعكس أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.

وتضرع إلى الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت قيادة وشعبا بالخير والاستقرار وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى رعاه الله وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وصونا لعزته ورفعته وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.