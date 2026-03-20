سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فخامته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله دوام الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبان خلال الاتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الأراضي الكويتية وهجمات الكيان الصهيوني المحتل التي استهدفت الأراضي اللبنانية مجددين في الوقت ذاته استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذه التعديات الآثمة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة إمكانياتهما لصون أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وقد شكر سموه حفظه الله فخامته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة المباركة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللشعب اللبناني الشقيق كل التقدم والنمو والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.