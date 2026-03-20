هيئة الغذاء: ضبط 111 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الجمعة ضبط بسطات لبيع الأسماك تقوم بعرض أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن بلغ 111 كيلوغراما خلال جولات رقابية مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط مخالفات ومحاضر إتلاف للأغذية الفاسدة.

وقالت الهيئة في بيان خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط كمية بلغت 83 كيلوغراما من الروبيان المجمد جرى تسييحه بقصد بيعه على أنه روبيان كويتي طازج في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والغذائية.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية المكثفة لضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.