مؤسسة البترول: حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة ولا إصابات

مصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية فجر اليوم الجمعة لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحدات المصفاة.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية ولله الحمد نتيجة لهذه الهجمات.

وأوضحت أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع هذا الحريق كما تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.