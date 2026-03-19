النائب الأول ووزير الداخلية يترأس اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية لبحث المستجدات الراهنة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى ترؤسه اجتماعًا مع القيادات العسكرية والأمنية

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا بحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكبار القيادات العسكرية والأمنية لبحث آخر التداعيات والتطورات في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد والمنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس أن الشيخ فهد اليوسف استعرض خلال الاجتماع الخطط الأمنية والدفاعية المشتركة واطلع على مستوى الجاهزية القتالية والعملياتية لمختلف القطاعات العسكرية مشددا على ضرورة رفع درجات اليقظة والحذر لمواجهة كافة التحديات المحتملة بما يضمن صون أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان بمستوى التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) مؤكدا أن تضافر الجهود وتبادل المعلومات والعمل بروح الفريق الواحد هو الركيزة الأساسية لردع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون.

ووجه في ختام الاجتماع بضرورة الاستمرار في عقد هذه الاجتماعات التنسيقية بصفة دورية لمتابعة المتغيرات الميدانية معربا عن ثقته الكبيرة في رجال القوات المسلحة والأمن وقدرتهم على أداء واجباتهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.