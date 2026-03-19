النائب الأول ووزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية ميدانية على المواقع المتضررة جراء الاعتداءات

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية شملت مواقع شركة البترول الوطنية الكويتية التي تعرضت لعدة اعتداءات للاطلاع على حجم الأضرار والوقوف على جاهزية الأجهزة المعنية في التعامل مع المستجدات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس أن جولة الشيخ فهد اليوسف تأتي في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على تداعيات الاعتداءات التي شهدتها البلاد.

وأفادت الوزارة أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالمواقع حيث تبين أنها اقتصرت على أضرار مادية فقط دون وقوع أي إصابات بشرية وذلك نتيجة الجاهزية العالية وسرعة استجابة الجهات المختصة.

وأضافت أنه استمع إلى شرح حول آلية التعامل مع المواقع المتضررة والإجراءات المتخذة لتأمينها ورفع آثار الأضرار إضافة إلى الخطط المعتمدة لتعزيز سرعة الاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان بجهود رجال الأمن وقوة الإطفاء العام والجهات المساندة مثمنا كفاءتهم العالية وسرعة تعاملهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة الأرواح والمواقع ومؤكدا الجاهزية الكاملة لأجهزة الدولة للتعامل مع أي مستجدات.