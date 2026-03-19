سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من ملك البحرين للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله تمام الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبان خلال الاتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والبحرينية مجددين في الوقت ذاته استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي الصارخ والذي يعد انتهاكا سافرا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة طاقاتهما لصون أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق كل التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.