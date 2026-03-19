سمو ولي العهد يتبادل مع قادة الدول العربية والإسلامية وولاة العهد لدول مجلس التعاون برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تبادل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأصحاب السمو ولاة العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.