سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ بمناسبة عيد الفطر

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بحلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو لي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بحلول عيد الفطر السعيد مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.